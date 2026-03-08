क्रिकेट सट्टे के 6 बड़े खाईवालों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित, गिरफ्तारी से बचने फरार, पुलिस ठिकानों पर दे रही दबिश

Online Cricket Betting: बिलासपुर जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और सट्टापट्टी के बड़े खाईवालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल लाइन थाना में दर्ज अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे छह आरोपियों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। यह पहली बार है, जब जिले के चर्चित सट्टा संचालकों पर इस तरह इनाम घोषित किया गया है, जिससे सट्टा कारोबारियों में हडक़ंप मच गया है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और सट्टापट्टी के अवैध कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।