क्रिकेट सट्टे के 6 बड़े खाईवालों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित, गिरफ्तारी से बचने फरार, पुलिस ठिकानों पर दे रही दबिश

क्रिकेट सट्टे के 6 बड़े खाईवालों पर इनाम घोषित (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Online Cricket Betting: बिलासपुर जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और सट्टापट्टी के बड़े खाईवालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल लाइन थाना में दर्ज अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे छह आरोपियों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। यह पहली बार है, जब जिले के चर्चित सट्टा संचालकों पर इस तरह इनाम घोषित किया गया है, जिससे सट्टा कारोबारियों में हडक़ंप मच गया है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और सट्टापट्टी के अवैध कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के मामले में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं।
जिले में सट्टे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने पहले ही सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस टीम सट्टेबाजों की चल-अचल संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है, ताकि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति पर भी आगे कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में सट्टा कारोबार पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
क्रिकेट सट्टा संचालित करने के मामलों में फरार आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सूचना देने वाले को 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सट्टा कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। - निमितेश सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक
