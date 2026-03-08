CG Murder News: किराए के मकान को लेकर झगड़ा, गुस्से में पति ने पीट-पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मकान खाली करने को लेकर हुए विवाद के बाद गुस्साए पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान 37 वर्षीय पुष्पलता यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।