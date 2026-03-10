वेदांता एल्युमीनियम ने महिलाओं को सौंपी रिफाइनरी के डिजिटल कमांड सेंटर की जिम्मेदारी, कंपनी के CEO ने कही यह बात

CG News: औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं, जहाँ महिलाओं की संख्या कम दिखाई देती है। इस सोच को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है वेदांता एल्युमीनियम। ओडिशा के लांजीगढ़ स्थित अपनी 5 एमटीपीए एल्युमिना रिफाइनरी में कंपनी ने डिस्ट्रिब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम (डीसीएस) का संचालन पूरी तरह महिलाओं की टीम को सौंप दिया है।