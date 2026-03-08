8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

कार पर रखा 8 लाख से भरा बैग लेकर फरार हुआ युवक, CCTV में कैद उठाईगिरी, संदिग्धों से पूछताछ जारी

Crime News: बिलासपुर जिले के व्यापार विहार स्थित छोटी पार्किंग के पास शनिवार रात अनाज व्यापारी की कार से 8 लाख रुपए से भरा बैग पार कर दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 08, 2026

Crime News

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

CG Crime News: बिलासपुर जिले के व्यापार विहार स्थित छोटी पार्किंग के पास शनिवार रात अनाज व्यापारी की कार से 8 लाख रुपए से भरा बैग पार कर दिया गया। उठाईगिरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर तारबाहर पुलिस और एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह के मुताबिक, अजय अग्रवाल की व्यापार विहार छोटी पार्किंग के पास अनाज की दुकान है। शनिवार रात करीब 8.30 बजे वे अपने बेटे और कर्मचारियों के साथ दुकान बंद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 8 लाख रुपए से भरा बैग अपनी कार पर रख दिया और शटर में ताला लगाने लगे।

संदिग्धों से हो रही पूछताछ

सूत्रों के अनुसार एक युवक वहां पहुंचा और व्यापारी व उनके बेटे का ध्यान दूसरी ओर होने का फायदा उठाते हुए कार से रुपयों से भरा बैग निकालकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे और टीम को आरोपी की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / कार पर रखा 8 लाख से भरा बैग लेकर फरार हुआ युवक, CCTV में कैद उठाईगिरी, संदिग्धों से पूछताछ जारी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी… सारागांव–सक्ती चौथी रेल लाइन को मिली हरी झंडी, जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें

Saragaon–Sakti Fourth Railway Line
बिलासपुर

Women’s Day 2026: टूटे सपनों को दे रहीं नई उड़ान… दीपा ने 100 से अधिक महिलाओं के जीवन में भरी खुशियों की रंगत, जानें कैसे

दीपा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर 5 हजार इनाम… बेटियों के नाम खरीदी जमीन पर किया कब्जा, दुकानदार को दी जान से मारने की धमकी

chhattisgarh Congress
बिलासपुर

बर्थडे पार्टी के बहाने हनीट्रैप का जाल, Video बनाकर युवक से मांगे 1 लाख, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

बर्थडे पार्टी के बहाने हनीट्रैप का जाल (फोटो-Patrika.com)
बिलासपुर

हिम्मत और मेहनत से गीता ने बदली किस्मत

CG Special Story: हिम्मत और मेहनत से गीता ने बदली किस्मत, टिकट एजेंट बनकर संभाला परिवार(photo-patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.