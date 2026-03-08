कार पर रखा 8 लाख से भरा बैग लेकर फरार हुआ युवक, CCTV में कैद उठाईगिरी, संदिग्धों से पूछताछ जारी

CG Crime News: बिलासपुर जिले के व्यापार विहार स्थित छोटी पार्किंग के पास शनिवार रात अनाज व्यापारी की कार से 8 लाख रुपए से भरा बैग पार कर दिया गया। उठाईगिरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर तारबाहर पुलिस और एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।