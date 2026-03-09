बेटियों के सामने मां की बेरहमी से हत्या! शराब के पैसे नहीं देने पर पति बना हैवान, जानें पूरा मामला…

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि पुष्पलता नेहरू नगर के एक किराए के मकान में रहती थीं और घरों में काम कर परिवार चलाती थीं। उनका बड़ा बेटा डेयरी में काम कर मां की मदद करता था। वहीं युवराज अक्सर शराब पीकर पत्नी के कमाए पैसे खर्च कर देता था और मोहल्ले में हंगामा करता था। इसी वजह से मकान मालकिन कई बार उन्हें घर खाली करने के लिए कह चुकी थी। रविवार को भी वह घर खाली कराने पहुंची थीं, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद और बढ़ गया।