Online Satta: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, 37 लाख से अधिक कैश जब्त, 6 सट्टेबाज पकड़े गए

Online Satta: शहर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 37 लाख से अधिक कैश बरामद हुआ है। यह सट्टे के चुकारा का पैसा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।