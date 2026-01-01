Online Satta: ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, 37 लाख से अधिक कैश जब्त, 6 सट्टेबाज पकड़े गए

Online Satta: शहर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 37 लाख से अधिक कैश बरामद हुआ है। यह सट्टे के चुकारा का पैसा है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
जानकारी के मुताबिक गंज थाना क्षेत्र में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके रखब पाहुजा, पीयूष जैन, जितेंद्र कुमार कृपलानी, दीपक अग्रवाल, कमल राघवानी और सचिन जैन को पकड़ा गया। आरोपी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे।
आरोपियों के पास मिले मोबाइल में बड़ी संख्या में सट्टा लगाने वालों के नंबर मिले हैं। जिनकी पुलिस तस्दीक कर रही है। जांच के दौरान आरोपियों के पास से 37 लाख 50 हजार रुपए बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों से सट्टा चलाने वाले अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।
