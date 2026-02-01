1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Union Budget 2026: छत्तीसगढ़ में राजस्व को बड़ा झटका! 23 प्रतिशत गिरा GST कलेक्शन

Chhattisgarh GST Collection: जनवरी में देश का जीएसटी कलेक्शन 6.2 प्रतिशत बढ़कर ₹1.93 लाख करोड़ पहुंच गया, जबकि छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 01, 2026

छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन (photo source- Patrika)

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। नए साल के पहले महीने जनवरी में देश का GST कलेक्शन 6.2 परसेंट बढ़कर ₹1.93 लाख करोड़ हो गया। सरकार ने रविवार को बताया कि भारत का गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन जनवरी में ₹1,93,384 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 6.2% ज़्यादा है। यह बढ़ोतरी मज़बूत घरेलू एक्टिविटी और इंपोर्ट रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ की वजह से हुई। जनवरी 2025 में कुल GST कलेक्शन ₹1,82,094 करोड़ था।

Union Budget 2026: GST में इतने प्रतिशत आई गिरावट

जनवरी में नेट GST रेवेन्यू ₹1,70,719 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 7.6% ज़्यादा है। साल-दर-साल नेट रेवेन्यू ₹15,95,752 करोड़ तक पहुंच गया, जो 6.8% सालाना ग्रोथ है। रिफंड में मिला-जुला ट्रेंड दिखा, जनवरी में कुल रिफंड ₹22,665 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 3.1% की मामूली गिरावट है। घरेलू रिफंड 7.1% घटकर 13,119 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक्सपोर्ट रिफंड 2.9% बढ़कर 9,546 करोड़ रुपये हो गया।

Union Budget 2026: राज्यवार कलेक्शन

राज्य-वार सेटलमेंट के बाद GST रेवेन्यू की तस्वीर मिली-जुली रही।इंडस्ट्रियल राज्यों में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जबकि छोटे राज्यों में गिरावट देखी गई।

पॉजिटिव ग्रोथ- हरियाणा (27%), महाराष्ट्र (15%), गुजरात (13%), हिमाचल प्रदेश (18%), पंजाब (12%)

सामान्य ग्रोथ- तमिलनाडु (5%), कर्नाटक (7%), उत्तर प्रदेश (2%), दिल्ली (3%), पश्चिम बंगाल (1%)

गिरावट- मध्य प्रदेश (-15%), झारखंड (-6%), ओडिशा (-10%), छत्तीसगढ़ (-23%), लद्दाख (-30%), लक्षद्वीप (-30%)

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा, चंडीगढ़ में 15% की बढ़ोतरी हुई, पुडुचेरी में 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि लक्षद्वीप में 30% की भारी गिरावट देखी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 12:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Union Budget 2026: छत्तीसगढ़ में राजस्व को बड़ा झटका! 23 प्रतिशत गिरा GST कलेक्शन
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट में छात्राओं को बड़ी सौगात, छत्तीसगढ़ के हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल

केंद्रीय बजट में बेटियों को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव! पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना

आज मौसम रहेगा शुष्क (photo source- Patrika)
रायपुर

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर स्नान-दान का महापर्व, आज से राजिम कल्प कुंभ का शुभारंभ

राजिम कल्प कुंभ का भी आज से शुभारंभ (photo source- Patrika)
रायपुर

Assistant Professor Recruitment: मेडिकल कॉलेजों में 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, इंटरव्यू शेड्यूल अब तक तय नहीं, इंतजार में अभ्यर्थी

125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती (photo source- Patrika)
रायपुर

Marine Drive Raipur: मरीन ड्राइव में अब पार्किंग फ्री नहीं, बाइक पर 10 और कार पर 20 रुपए शुल्क तय

मरीन ड्राइव में देना होगा पार्किंग शुल्क (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.