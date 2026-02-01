Union Budget 2026: छत्तीसगढ़ में राजस्व को बड़ा झटका! 23 प्रतिशत गिरा GST कलेक्शन

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। नए साल के पहले महीने जनवरी में देश का GST कलेक्शन 6.2 परसेंट बढ़कर ₹1.93 लाख करोड़ हो गया। सरकार ने रविवार को बताया कि भारत का गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन जनवरी में ₹1,93,384 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 6.2% ज़्यादा है। यह बढ़ोतरी मज़बूत घरेलू एक्टिविटी और इंपोर्ट रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ की वजह से हुई। जनवरी 2025 में कुल GST कलेक्शन ₹1,82,094 करोड़ था।