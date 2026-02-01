Union Budget 2026: छत्तीसगढ़ में राजस्व को बड़ा झटका! 23 प्रतिशत गिरा GST कलेक्शन

छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन (photo source- Patrika)
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। नए साल के पहले महीने जनवरी में देश का GST कलेक्शन 6.2 परसेंट बढ़कर ₹1.93 लाख करोड़ हो गया। सरकार ने रविवार को बताया कि भारत का गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन जनवरी में ₹1,93,384 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 6.2% ज़्यादा है। यह बढ़ोतरी मज़बूत घरेलू एक्टिविटी और इंपोर्ट रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ की वजह से हुई। जनवरी 2025 में कुल GST कलेक्शन ₹1,82,094 करोड़ था।
जनवरी में नेट GST रेवेन्यू ₹1,70,719 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 7.6% ज़्यादा है। साल-दर-साल नेट रेवेन्यू ₹15,95,752 करोड़ तक पहुंच गया, जो 6.8% सालाना ग्रोथ है। रिफंड में मिला-जुला ट्रेंड दिखा, जनवरी में कुल रिफंड ₹22,665 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 3.1% की मामूली गिरावट है। घरेलू रिफंड 7.1% घटकर 13,119 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक्सपोर्ट रिफंड 2.9% बढ़कर 9,546 करोड़ रुपये हो गया।
राज्य-वार सेटलमेंट के बाद GST रेवेन्यू की तस्वीर मिली-जुली रही।इंडस्ट्रियल राज्यों में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जबकि छोटे राज्यों में गिरावट देखी गई।
पॉजिटिव ग्रोथ- हरियाणा (27%), महाराष्ट्र (15%), गुजरात (13%), हिमाचल प्रदेश (18%), पंजाब (12%)
सामान्य ग्रोथ- तमिलनाडु (5%), कर्नाटक (7%), उत्तर प्रदेश (2%), दिल्ली (3%), पश्चिम बंगाल (1%)
गिरावट- मध्य प्रदेश (-15%), झारखंड (-6%), ओडिशा (-10%), छत्तीसगढ़ (-23%), लद्दाख (-30%), लक्षद्वीप (-30%)
केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा, चंडीगढ़ में 15% की बढ़ोतरी हुई, पुडुचेरी में 11% की बढ़ोतरी हुई, जबकि लक्षद्वीप में 30% की भारी गिरावट देखी गई।
