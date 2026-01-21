GST Raid: भिलाई में GST रेड दूसरे दिन भी जारी, हरिओम इन्गोट्स एंड पावर के खंगाले जा रहे 5 साल के रिकॉर्ड

GST Raid: दुर्ग जिले के भिलाई में मौजूद हरिओम इंगॉट्स एंड पावर लिमिटेड पर GST डिपार्टमेंट की रेड मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। रेड देर रात तक जारी रही। डिपार्टमेंट के अधिकारी भिलाई के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी के लोकेशन पर पिछले पांच सालों के स्टॉक, प्रोडक्शन और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। टैक्स चोरी के शक में शुरू की गई इस कार्रवाई में कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है।