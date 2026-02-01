1 फ़रवरी 2026,

रायपुर

Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव! पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना

Chhattisgarh Weather: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को मौसम शुष्क रहेगा।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 01, 2026

आज मौसम रहेगा शुष्क (photo source- Patrika)

आज मौसम रहेगा शुष्क (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Weather: रविवार को मौसम सूखा रहने के बाद सोमवार को सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसा एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। पिछले 24 घंटों में मिनिमम टेम्परेचर में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। रायपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Chhattisgarh Weather: प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार क्रमिक वृद्धि

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, उत्तरी अफ़गानिस्तान और उसके आस-पास के इलाकों में 3.1 km से 7.6 km की ऊंचाई तक फैला हुआ है। एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान में 1.5 km की ऊंचाई तक फैला हुआ है।

एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 फरवरी को उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, और दूसरा 5 फरवरी को। आज, 1 फरवरी को राज्य में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी से बारिश शुरू होने की उम्मीद है। राज्य में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

Chhattisgarh Weather: रायपुर में आज के कार्यक्रम

राजधानी रायपुर में रविवार सुबह कोहरा रहने की उम्मीद है। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

