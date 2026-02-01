Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव! पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना

Chhattisgarh Weather: रविवार को मौसम सूखा रहने के बाद सोमवार को सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसा एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। पिछले 24 घंटों में मिनिमम टेम्परेचर में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। रायपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।