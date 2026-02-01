नवा रायपुर बनेगा SCR का प्रशासनिक केंद्र, आवास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा एकीकृत विकास

SCR Administrative Hub: छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का गठन कर दिया गया है। नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर बनाए गए इस विशेष क्षेत्र में अब एससीआर की अनुमति के बिना न तो नई कालोनियों का निर्माण किया जा सकेगा और न ही उद्योगों की स्थापना संभव होगी। शासन ने एससीआर के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की जाएगी।