Breaking News: 10 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर दी जान, भाई से विवाद के बाद चुन्नी से पंखे पर झूली, मातम छाया

बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में कोई भी बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था। बच्ची के पिता पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि मां ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। दोनों ही उस समय घर से बाहर थे। घर में केवल बच्ची और उसका भाई मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद भाई ने उसे डांट दिया।