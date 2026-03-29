Bhilai News: भिलाई में सट्टा ब्लैकमेलिंग और संदिग्ध मौत से सनसनी, सुसाइड नोट में कांग्रेस नेताओं पर आरोप

Bhilai News: स्मृति नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहका में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। युवक मोहन कुमार रामटेके का शव उसके किराए के घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला, लेकिन मौके से बरामद सुसाइड नोट और शरीर पर मिले चोट के निशानों ने इस मामले को उलझा दिया है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने एक महिला और पुरुष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।