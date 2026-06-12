भिलाई से कुथरेल तक पावर बूस्ट! 355 एमवीए क्षमता बढ़ने से मजबूत होगा छत्तीसगढ़ का ट्रांसमिशन नेटवर्क

CSPTCL के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने भिलाई और कुथरेल सबस्टेशनों में नए 160 एमवीए क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कंपनी राज्य में एक आधुनिक, मजबूत और विश्वसनीय विद्युत प्रसारण प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही बिजली मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क को समय-समय पर उन्नत करना आवश्यक है। यही कारण है कि CSPTCL लगातार नई परियोजनाओं पर काम कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सके।