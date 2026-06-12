Chhattisgarh football player: छत्तीसगढ़ के अर्श का कमाल, भारतीय फुटबॉल टीम में बनाई खास पहचान, केरला ब्लास्टर्स के बने गोलकीपर

2025-26 सत्र में अर्श ने केरला ब्लास्टर्स के लिए 12 मुकाबले खेले। सभी मैचों में वे शुरुआती एकादश का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने 26 महत्वपूर्ण बचाव किए और एक क्लीन शीट भी दर्ज की। उनका प्रदर्शन बताता है कि भारतीय फुटबॉल को एक भरोसेमंद युवा गोलकीपर मिल रहा है। अर्श अनवर शेख की कहानी यह साबित करती है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर मेहनत के बल पर छोटे शहरों से निकले खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। आज दुर्ग का यह बेटा न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का प्रतीक बन चुका है।