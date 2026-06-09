Bhilai Gang Attack: भिलाई में सिगरेट मांगने पर बवाल, युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा

Bhilai Gang Attack: भिलाई के कैम्प-02 इलाके में स्थित एक कैरम सेंटर में मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। सिगरेट मांगने की बात पर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कुछ युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज करते हुए छावनी पुलिस ने फरार चल रहे 6 आरोपियों और 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार आरोपियों की तलाश की और आखिरकार सभी को हिरासत में ले लिया।