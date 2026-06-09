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Bhilai Gang Attack: भिलाई में सिगरेट मांगने पर बवाल, युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा

cigarette argument fight: भिलाई के कैरम सेंटर में सिगरेट मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। युवक के साथ बेरहमी से मारपीट और हत्या के प्रयास मामले में छावनी पुलिस ने 6 आरोपियों और 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है।

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भिलाई

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Laxmi Vishwakarma

Jun 09, 2026

Bhilai Gang Attack

सिगरेट मांगने पर युवक के साथ मारपीट (photo source- Patrika)

Bhilai Gang Attack: भिलाई के कैम्प-02 इलाके में स्थित एक कैरम सेंटर में मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। सिगरेट मांगने की बात पर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कुछ युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज करते हुए छावनी पुलिस ने फरार चल रहे 6 आरोपियों और 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार आरोपियों की तलाश की और आखिरकार सभी को हिरासत में ले लिया।

सिगरेट मांगने की बात पर शुरू हुआ विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल 2026 को प्रार्थी मोहम्मद वसीम ने थाना छावनी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वह अहमद नगर स्थित एक कैरम सेंटर में बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां मौजूद एक युवक ने उससे सिगरेट मांगी। वसीम ने उसे सिगरेट दुकान संचालक से लेने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

आरोपियों ने बुलाए साथी, फिर शुरू हुई मारपीट

पुलिस के मुताबिक, विवाद के बाद आरोपी युवक ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में कई युवक वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर मोहम्मद वसीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की। जांच में यह भी सामने आया कि हमलावरों ने उसका गला दबाने की कोशिश की और नुकीली वस्तु से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। घटना के दौरान कैरम सेंटर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

घटना के बाद घायल युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया। शुरुआती कार्रवाई में कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका था। वहीं, बाकी फरार आरोपियों और दो अपचारी बालकों की तलाश लगातार जारी थी।

लगातार तलाश के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार

छावनी पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी। आखिरकार पुलिस ने 6 आरोपियों और 2 अपचारी बालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

Chhattisgarh crime update: आपसी रंजिश ने बढ़ाया विवाद

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सिगरेट मांगने की मामूली बात के बाद शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे आपसी रंजिश और हिंसक झगड़े में बदल गया। इसी के चलते आरोपियों ने समूह बनाकर युवक पर हमला किया। पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

कैरम सेंटर में घटना के बाद दहशत

घटना के बाद कैम्प-02 इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर बढ़ती हिंसा चिंता का विषय बनती जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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Updated on:

09 Jun 2026 07:36 pm

Published on:

09 Jun 2026 07:35 pm

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