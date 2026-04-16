नकली गोल्ड फ्लैक सिगरेट का भंडाफोड़, थोक व्यापारी के ठिकाने पर छापा, 5 लाख का माल जब्त

आईटीसी की टीम ने पहले शहर के पान ठेलों और छोटी दुकानों से सिगरेट के सैंपल लिए। जांच में सामने आया कि बाजार में बिक रही कई सिगरेट नकली हैं। इसके बाद टीम ने ग्राहक बनकर थोक सप्लायर तक पहुंचने की योजना बनाई। कारोबारी ने उन्हें महाराणा प्रताप चौक के पास निगम कॉलोनी बुलाया, जहां रोशन चंदानी की फर्म में सप्लाई होने की जानकारी मिली। टीम सीधे दुकान पहुंची और वहां मौजूद सिगरेट की गहन जांच की। पैकेट, होलोग्राम, कोड और सिगरेट स्टिक के मिलान में पूरा माल नकली पाया गया।