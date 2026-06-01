पूर्व महापौर और बेटे पर मारपीट का आरोप! कॉलोनी विवाद में बिल्डर को जमीन पर गिराकर पीटा, VIDEO वायरल

Bilaspur Assault Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कॉलोनी के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद लड़ाई झगडे में बदल गया। आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व महापौर राजेश पाण्डेय और उनके बेटे राहुल पाण्डेय ने एक बिल्डर के साथ मारपीट की। घटना में बिल्डर घायल हो गया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है की शिवम एन्कलेव अपार्टमेंट और मिनोचा कॉलोनी के रहवासियों की रविवार को एक बैठक हुई थी।