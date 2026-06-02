सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी राहत! अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें नया आदेश

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने मात्र से अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। यदि मृतक कर्मचारी के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तो उसके आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल नियमों का हवाला देकर आवेदन खारिज करने के बजाय परिवार की वास्तविक परिस्थितियों और जरूरतों का आकलन करें।