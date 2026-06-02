लोकतंत्र सेनानियों को बड़ा तोहफा! अब हर महीने मिलेंगे 25 हजार रुपये, साय सरकार ने बदला कानून

Loktantra Senani Samman Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों और लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में संशोधन करते हुए सम्मान राशि और सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है। नए प्रावधानों के तहत पात्र लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने 25 हजार रुपये तक सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।