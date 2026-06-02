छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज! 2, 3, 4, 5, 6 जून तक आंधी-तूफानी और बारिश के आसार

बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लाक में 30 मई को लगभग दो सौ की संख्या में सात समुंदर पार कर मानसून आने की पैगाम लेकर साइबेरियन पक्षियों का एक दल ग्राम कटई आ गया है। इनके आगमन से गांव में उत्साह है। ( Monsoon in Chhattisgarh) कोई दो दशक से इस गांव में आने वाले इन मेहमानों को शुभ माना जाता है। बारिश का संकेत ही नहीं इनका पड़ाव तय कर देता है कि बारिश कितनी होगी। जून से दिसंबर-जनवरी तक कटई सहित आसपास के गांवों मे डेरा डालकर दिन भर नदी नाला तालाब में चारा चुगकर शाम को गांव को कलरव से गुलजार करने वाले यह मेहमान यहां से अपनी संख्या बढ़ाकर जाते है। प्रजनन के बाद बच्चे जब उडऩे में दक्ष हो जाते है तब वतन लौट जाते है।