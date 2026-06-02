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‘शादी नहीं तो अंजाम बुरा होगा’, इनकार से नाराज युवक ने लड़की के पिता को घोंपा चाकू, Video वायरल

Marriage Proposal Rejected: बिलासपुर में शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज एक युवक ने नाबालिग लड़की के पिता पर चाकू से हमला कर दिया। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 02, 2026

Bilaspur Crime News

Bilaspur Crime News(photo-patrika)

Bilaspur Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शादी के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक घटना में बदल गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग लड़की से शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन परिवार द्वारा रिश्ता ठुकराए जाने के बाद वह लगातार दबाव बना रहा था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने लड़की के पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

Bilaspur Crime News: खुद को दूसरे सरनेम से बताकर शुरू की थी बातचीत

जानकारी के अनुसार, कुदुदंड पानी टंकी के पास रहने वाला साहिल मरावी एक नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था। आरोप है कि उसने शुरुआत में खुद को साहिल मानिकपुरी बताकर लड़की के परिवार से संपर्क किया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत शुरू हुई। बताया जा रहा है कि बाद में लड़की के परिजनों को युवक की असली पहचान और सरनेम की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने शादी का प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। परिवार का कहना है कि रिश्ता टूटने के बाद भी साहिल लगातार शादी के लिए दबाव बनाता रहा।

परिवार ने बदला ठिकाना, फिर भी नहीं रुका पीछा

परिजनों के मुताबिक युवक की हरकतों से परेशान होकर उन्होंने अपना किराए का मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसके बावजूद आरोपी लगातार संपर्क करने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर युवक ने लड़की के पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके के लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है।

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Updated on:

02 Jun 2026 01:44 pm

Published on:

02 Jun 2026 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ‘शादी नहीं तो अंजाम बुरा होगा’, इनकार से नाराज युवक ने लड़की के पिता को घोंपा चाकू, Video वायरल

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