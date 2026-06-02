‘शादी नहीं तो अंजाम बुरा होगा’, इनकार से नाराज युवक ने लड़की के पिता को घोंपा चाकू, Video वायरल

Bilaspur Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शादी के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक घटना में बदल गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग लड़की से शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन परिवार द्वारा रिश्ता ठुकराए जाने के बाद वह लगातार दबाव बना रहा था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने लड़की के पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।