BSP Scrap Theft Scandal: 250 टन स्क्रैप चोरी का खुलेगा राज! BSP के 3 अफसरों को नोटिस, जांच के घेरे में कई चेहरे

मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए अधिकारियों ने समय मांग लिया है, जिससे जांच की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्तता के संदेह में बीएसपी के तीन अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। मंगलवार को इन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक अधिकारी ने कार्य का हवाला देते हुए 12 जून तक का समय मांगा। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि आने वाले दिनों में इन अधिकारियों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी।