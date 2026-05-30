DEO ने एक साथ 12 स्कूलों के प्राचार्यों को थमाया नोटिस, कलेक्टर ने ली क्लास, जानें वजह

जिले में गिरते शिक्षा के स्तर को देखते हुए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने शिक्षा विभाग की बैठक ली। डीईओ द्वारा हर महीने स्कूलों में टेस्ट लेने की जानकारी दी गई। यह सुन कलेक्टर ने कहा कि हर महीने टेस्ट होने के बावजूद रिजल्ट इतना कमजोर क्यों रहा? उन्होंने अधिकारियों और प्राचार्यों को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने साफ कहा कि बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों के प्राचार्यों की जवाबदेही तय करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।