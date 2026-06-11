Education News: दुर्ग गर्ल्स कॉलेज को नई सौगात, 3 करोड़ की लागत से बनेगा स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी की भी सुविधा

Girls College: दुर्ग का शासकीय कन्या महाविद्यालय जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रहा है। राज्य सरकार ने कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए लगभग तीन करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज से आवश्यकताओं का प्रस्ताव मांगा था, जिसे महाविद्यालय प्रशासन ने शासन को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद नए शैक्षणिक सत्र से विकास कार्य शुरू होने की उम्मीद है। योजना के तहत कॉलेज में विज्ञान एवं कम्प्यूटर शिक्षा को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा।