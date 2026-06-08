BSP Scrap Scam: 15 वाहन लापता, मास्टरमाइंड अब भी फरार, जांच में सामने आया साठगांठ का बड़ा खेल

पूछताछ में पता चला है कि ट्रांसपोर्टर अपनी साख बचाने के लिए खुद चालकों से चोरी का माल 700 रुपए प्रतिदिन के किराये पर ली गई मशीनों के माध्यम से उतरवाते हैं। यह लोहा बाद में सिलतरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में खपाया जाता है। एएसपी सुखनंदन राठौर का कहना है कि पुलिस रिमांड में अहम सुराग मिले हैं और फुटेज के आधार पर अन्य वाहनों की भी जांच की जा रही है। बहरहाल, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई न होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।