Ambikapur Crime: ‘आई लव यू’ लिखने वाले 2 टोंटी चोर और 1 खरीदार गिरफ्तार, कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन से की थी चोरी

अंबिकापुर। शहर के घड़ी चौक स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय राजीव भवन (Rajeev Bhavan Ambikapur) से 20 दिन पूर्व करीब 1 लाख रुपए कीमत की नलों की टोटियां चोरी हुई थी। चोरी करने के बाद चोरों ने भवन के फर्श पर आई लव यू (Ambikapur Crime) लिखा था। इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस की गश्ती पर भी सवार उठाए थे। इसी बीच कांग्रेस के युवा नेता ने 2 संदिग्धों को पकडक़र पुलिस के हवाले किया। पूछताछ में उन्होंने नल की टोंटियां चोरी करने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शहर के एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया है। गुरुवार को तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया।