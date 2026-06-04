Rod Attack on Constable: बदमाशों ने डायल 112 टीम को बनाया बंधक, फिर आरक्षक के सिर पर रॉड से कर दिया हमला, हुआ बेहोश

अंबिकापुर। दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर डायल 112 की टीम 3 जून की रात लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम महोरा स्थित आम बगीचा के पास गई थी। पुलिस वाहन देखते ही मौके पर मौजूद युवक फरार हो गए। कुछ देर बाद टीम जब लौटने लगी तो लाठी-डंडे व रॉड पकड़े 3 युवको ने उन्हें घेर लिया। फिर उन्हें बंधक बनाकर 1 आरक्षक के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान ही रॉड से उसके सिर पर बदमाशों ने हमला (Rod Attack on Constable) कर दिया। इससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। साथ रहे अन्य 2 आरक्षकों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आरक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।