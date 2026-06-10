10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Bhilai News: डायबिटीज के मरीजों के लिए नई खोज, अब बार-बार इंजेक्शन की जरूरत नहीं, चूहों पर सफल परीक्षण

IIT Bhilai: भिलाई में लंबे समय तक स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। चूहों पर किए गए प्रारंभिक परीक्षणों में यह जैल सात दिनों तक शुगर नियंत्रित करने में सफल रहा है।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Jun 10, 2026

Bhilai News

IIT भिलाई में डायबिटीज के मरीजों के लिए नई खोज (Photo Patrika)

Bhilai News: डायबिटीज के मरीजों के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक सामने आई है, जो भविष्य में उन्हें बार-बार इंसुलिन इंजेक्शन लेने के दर्द से मुक्ति दिला सकती है। आईआईटी भिलाई के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक ऐसी 'स्मार्ट इंसुलिन जैल' विकसित की गई है, जो शरीर में रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) का स्तर बढ़ने पर खुद-ब-खुद इंसुलिन रिलीज करती है। यह शोध मधुमेह के उपचार में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सामान्य इंसुलिन थेरेपी में मरीजों को दिन में कई बार इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, जिसकी प्रभावशीलता भी सीमित होती है। इसके विपरीत, यह स्मार्ट जैल एक 'ग्लूकोज-संवेदनशील प्रणाली' पर काम करता है। जब इसे इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है, तो यह इंसुलिन को एक साथ रिलीज करने के बजाय धीरे-धीरे और जरूरत के अनुसार शरीर में छोड़ता है।

IIT Bhilai: रक्त में तेजी से बढ़ता है शर्करा

इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है, यह जैल तुरंत सक्रिय हो जाता है और इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देता है। वहीं, शुगर लेवल सामान्य होने पर इसका उत्सर्जन स्वतः कम हो जाता है। यह प्रक्रिया रक्त शर्करा को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। चूहों पर किए गए प्रारंभिक परीक्षणों में यह जैल सात दिनों तक शुगर नियंत्रित करने में सफल रहा है।

वैज्ञानिकों की मेहनत और शोध का परिणाम

यह शोध कार्य आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर डॉ. सुचेतन पाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। इस परियोजना में रूंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी (आरआईएसयू) के स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर डॉ. संजय गुप्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। शोध दल ने पाया कि यह जैल शरीर के ऊतकों के साथ पूरी तरह अनुकूल है और लंबे समय तक अपनी प्रभावशीलता बनाए रखता है। इसमें स्वयं को पुनर्गठित करने की भी अनूठी क्षमता है।

परीक्षणों में एक बड़ी सफलता मानी जा रही

इस शोध के परिणाम प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'एसीएस अप्लाइड बायोमटेरियल्स' में प्रकाशित हुए हैं, जो वैज्ञानिक जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि भविष्य के क्लिनिकल परीक्षणों में भी यह तकनीक उतनी ही प्रभावी साबित होती है, तो यह लाखों मधुमेह रोगियों के जीवन को आसान बना देगी। यह न केवल स्वास्थ्य प्रबंधन को सरल बनाएगी, बल्कि मरीजों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार करेगी।

प्रमुख बिंदु

तकनीक: ग्लूकोज-संवेदनशील स्मार्ट इंसुलिन जेल।

प्रभाव: एक बार इंजेक्शन लेने पर सात दिनों तक शुगर नियंत्रण।

खासियत: जरूरत के अनुसार इंसुलिन का स्वतः उत्सर्जन।

सहयोग: आईआईटी भिलाई और आरआईएसयू के वैज्ञानिकों का साझा प्रयास

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jun 2026 01:40 pm

Published on:

10 Jun 2026 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: डायबिटीज के मरीजों के लिए नई खोज, अब बार-बार इंजेक्शन की जरूरत नहीं, चूहों पर सफल परीक्षण

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव जीतने का आरोप, रिसाली में गरमाया माहौल, पार्षद को जारी हुआ नोटिस

Risali Nagar Nigam news
भिलाई

BSP Scrap Theft Scandal: 250 टन स्क्रैप चोरी का खुलेगा राज! BSP के 3 अफसरों को नोटिस, जांच के घेरे में कई चेहरे

BSP Scrap Theft Case, Bhilai Steel Plant Scrap Theft, BSP Iron Scrap Theft, Bhilai Scrap Theft News, BSP Officers Notice
भिलाई

Bhilai Gang Attack: भिलाई में सिगरेट मांगने पर बवाल, युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा

Bhilai Gang Attack
भिलाई

Bhilai News: भिलाई में केरल के युवक की मौत, परिवार का था इकलौता सहारा, विमान से शव भेजने की तैयारी

Bhilai News
भिलाई

BSP Scrap Scam: 15 वाहन लापता, मास्टरमाइंड अब भी फरार, जांच में सामने आया साठगांठ का बड़ा खेल

BSP Scrap Scam
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.