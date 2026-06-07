‘बलि का बकरा’ बनाया गया, भिलाई में करोड़ों के लोहा चोरी मामले में आरोपी की पत्नी ने खोल कई राज

अनीता गुप्ता का दावा है कि बीएसपी के कुछ अधिकारियों ने घनश्याम को संयंत्र में बुलाकर पूरे मामले की जिम्मेदारी अपने सिर लेने का दबाव बनाया। (Bhilai Iron Scrap Theft) उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि उनके पति को अन्य बड़े नामों का खुलासा न करने की चेतावनी दी गई थी। शिकायत में कहा गया है कि कथित तौर पर शराब पिलाकर जबरन कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। अनीता ने मांग की है कि मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच की जाए, ताकि असली दोषियों को बेनकाब किया जा सके।