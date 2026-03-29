भिलाई के युवा का कमाल! 50 हजार में पेट्रोल स्कूटर बनेगा मल्टी-फ्यूल, हाइब्रिड किट से गैस और बैटरी पर भी चलेगा

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के कैलाश नगर निवासी 30 वर्षीय अक्षय ठाकरे ने दोपहिया वाहन क्षेत्र में एक अनोखा नवाचार कर नई मिसाल पेश की है। उन्होंने एक ऐसी हाइब्रिड कन्वर्जन किट विकसित की है, जिसकी मदद से सामान्य पेट्रोल स्कूटर अब पेट्रोल के साथ-साथ एलपीजी गैस और बैटरी से भी चल सकेगा। बढ़ती ईंधन कीमतों और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच यह तकनीक आम लोगों के लिए सस्ती और उपयोगी विकल्प के रूप में उभर सकती है।