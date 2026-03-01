War Impact on Economy : भारत का रुपया हो रहा लगातार कमजोर, किस देश की अर्थव्यवस्था निकल जाएगी आगे, कौन पिछड़ेगा?

War Impact on Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा है कि उन्होंने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट Strait of Hormuz खोलने और ईंधन के आवागमन की अनुमति देने के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है। अमेरिका के इस कदम के बाद थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है। हालांकि, यह संघर्ष अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैश्विक आर्थिक शोध और परामर्श कंपनी Oxford Economics के अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यदि तेल की कीमतें बढ़कर 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं और वहीं बनी रहती हैं, तो अर्थव्यवस्था के सुस्त होने का खतरा बढ़ सकता है। इसका असर दुनिया के अलग-अलग देशों पर दिखने लगा है।