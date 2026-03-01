Iran US War: अब ईरान में कौन चला रहा सेना और सत्ता का असली खेल? US–Israel हमलों का दे रहे मुंहतोड़ जवाब

Iran US War 2026 : अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के एक दर्जन से भी ज्यादा टॉप लीडरों को मार डाला। अमेरिका और इजराइल को यह लगा कि ईरान का नेतृत्व ध्वस्त करके वह उसे कदमों में झुका लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तरह की बयानबाजी कई बार की, लेकिन ईरान युद्ध को जारी रहते हुए आज एक महीना बीत चुका है। आखिर, इरान का बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होने के बावजूद भी वह युद्ध में किन नए नेताओं के बल पर मजबूती से टिका हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं।