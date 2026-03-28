Helium Shortage: क्यों हीलियम की कमी से भारत के स्वास्थ्य सेवा की बिगड़ सकती है ‘सेहत’? इसके बारे में विस्तार से जानें सबकुछ

Helium Shortage in India : हीलियम एक ऐसी गैस जिसके बारे में या तो लोग नहीं जानते हैं या जो जानते हैं, उनमें से अधिकतर को यह पता है कि गुब्बारे को फुलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के चलते इसकी आपूर्ति भारत में कम होती चली गई और अब यह चुपचाप भारत के मेडिकल इमेजिंग इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है। आइए जानते हैं कि हमारे यहां हीलियम गैस की आपूर्ति कहां से होती है और इसका इस्तेमाल किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।