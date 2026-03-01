बटन्स से अपने ‘मन की बात’ कहता है यह एनिमल: मर्लिन ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर हैं लाखों दीवाने

Internet Sensation: कभी कभी कुदरत ऐसे करिश्मे दिखाती है कि दुनिया दांतों तले अंगुलियां दबा कर रह जाती है। यह ऐसी ही एक दास्तान है। सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन मर्लिन (Merlin) नाम का यह सूअर (Internet Sensation) अपनी खास काबिलियत की वजह से पूरी दुनिया में छा गया है। मर्लिन सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपनी मालकिन से इंसानों की तरह बात (Animal Communication) करने वाला एक स्टार बन चुका है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह रंगीन बटनों (Smart Training) का इस्तेमाल करता है, जिससे वह अब एक ग्लोबल सेलिब्रिटी (Global Celebrity) बन चुका है। हाल ही में उसकी इसी लोकप्रियता ने उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) की लिस्ट में शामिल करवा दिया है।