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दुर्ग की भारती ने बदली 15 महिलाओं की किस्मत, गुल्लक के 250 से शुरू हुआ सफर, आज मिलेट्स से दिल्ली तक पहचान

Millet Queen Bharti: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के छोटे से गांव बोड़ेगांव की रहने वाली भारती टंडन आज महिला आत्मनिर्भरता और संघर्ष की एक प्रेरक मिसाल बन चुकी हैं। महज 250 रुपए की छोटी सी शुरुआत से शुरू हुआ उनका सफर आज मिलेट्स (मोटे अनाज) के जरिए दिल्ली और हरियाणा तक अपनी पहचान बना चुका है।

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भिलाई

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Khyati Parihar

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पुनीत कौशिक

Mar 30, 2026

भारती बनीं ‘मिलेट्स क्वीन’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भारती बनीं ‘मिलेट्स क्वीन’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Millet Queen Bharti: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव बोड़ेगांव की भारती टंडन आज महिला सशक्तीकरण का चेहरा बन चुकी हैं। मिलेट्स की महारानी के नाम से विख्यात भारती की कहानी केवल एक व्यापारिक सफलता नहीं, बल्कि शून्य से शिखर तक पहुंचने के अटूट संकल्प और संघर्ष की गाथा है। महज 250 रुपए की मामूली पूंजी से अपना सफर शुरू करने वाली भारती आज न केवल स्वयं आत्मनिर्भर हैं, बल्कि 15 अन्य महिलाओं को रोजगार देकर उनके घरों में समृद्धि का जरिया भी बनी हैं।

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