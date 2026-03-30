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Patrika Special News

एक नाम, एक ही रैंक… दो दो कैंडिडेट्स, IAS बनने का शॉर्टकट इन ट्रेंड!

UPSC Fake Candidates Trend: देश की सबसे बड़ी नौकरी करने का सपना लिए हर साल लाखों कैंडिडेट्स UPSC की परीक्षा देते हैं, दिन रात एक करते हैं, कड़े संघर्ष से गुजरते हैं और उस एक पल से घबरा जाते हैं, जब उनके नाम और रैंक का इस्तेमाल होता है... कहीं धोखे की चाल पर, कहीं समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए पनपी मजबूरी और कहीं उम्मीदों का प्रेशर अब ट्रेंड में ला रहा है UPSC Fake Candidates का सिलसिला...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 30, 2026

UPSC Fake Candidates 2026 Trend

UPSC Fake Candidates 2026 Trend(photo:patrika Creative)

UPSC Fake Candidates Trend: एक तस्वीर... एक पोस्ट.... और एक दावा... मैं सिलेक्ट हो गया, मैं IAS बन गया.... आज सोशल मीडिया के दौर में IAS अफसर बनने के लिए बस यही काफी है...! जैसे ही UPSC 2026 के नतीजे आए देशभर के अलग-अलग शहरों और राज्यों से सामने आए इस तरह से दावा करने वाले 7 चेहरे... जिन्होंने बिना UPSC परीक्षा पास किए... बस अपने नाम से मिलता-जुलता नाम देखकर ही खुद को IAS घोषित कर दिया।

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