एक नाम, एक ही रैंक… दो दो कैंडिडेट्स, IAS बनने का शॉर्टकट इन ट्रेंड!

UPSC Fake Candidates Trend: एक तस्वीर... एक पोस्ट.... और एक दावा... मैं सिलेक्ट हो गया, मैं IAS बन गया.... आज सोशल मीडिया के दौर में IAS अफसर बनने के लिए बस यही काफी है...! जैसे ही UPSC 2026 के नतीजे आए देशभर के अलग-अलग शहरों और राज्यों से सामने आए इस तरह से दावा करने वाले 7 चेहरे... जिन्होंने बिना UPSC परीक्षा पास किए... बस अपने नाम से मिलता-जुलता नाम देखकर ही खुद को IAS घोषित कर दिया।