CG Suicide Case: जंगल में पेड़ से लटकी मिली दो दोस्तों की लाश, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में फैली सनसनी

बताया जाता है कि गुरुवार सुबह बालकोनगर थानांतर्गत ग्राम बेलाकछार के कुछ लोग जंगल गए थे। उन्होंने एक पेड़ पर दो युवकों के शव को फंदे पर लटकते हुए देखा। गांव के लोगों को बताया। इसकी सूचना मिलते ही लोग मौके पर एकत्र हो गए। मृतकों की पहचान प्रमोद कंवर और अमित से गई। दोनों युवक ग्राम बेलाकछार के रहने वाले थे। आपस में दोस्त थे। उन्होंने आत्मघाती कदम क्यों उठाया? यह स्पष्ट नहीं है।