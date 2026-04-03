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कोरबा

CG Suicide Case: जंगल में पेड़ से लटकी मिली दो दोस्तों की लाश, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में फैली सनसनी

Suicide Case: कोरबा जिले के बालकोनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाकछार के जंगल में दो युवकों की पेड़ से लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक आपस में घनिष्ठ मित्र बताए जा रहे हैं, जो एक दिन पहले साथ घर से निकले थे।

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कोरबा

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Khyati Parihar

Apr 03, 2026

आत्महत्या (photo source- Patrika)

आत्महत्या (photo source- Patrika)

CG Suicide Case: कोरबा जिले के बालकोनगर से सटे गांव बेला में फांसी के फंदे पर दो युवकों की लाश एक पेड़ से लटकी मिली है। दोनों युवकों की दोस्ती थी। खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

जानें पूरा मामला

बताया जाता है कि गुरुवार सुबह बालकोनगर थानांतर्गत ग्राम बेलाकछार के कुछ लोग जंगल गए थे। उन्होंने एक पेड़ पर दो युवकों के शव को फंदे पर लटकते हुए देखा। गांव के लोगों को बताया। इसकी सूचना मिलते ही लोग मौके पर एकत्र हो गए। मृतकों की पहचान प्रमोद कंवर और अमित से गई। दोनों युवक ग्राम बेलाकछार के रहने वाले थे। आपस में दोस्त थे। उन्होंने आत्मघाती कदम क्यों उठाया? यह स्पष्ट नहीं है।

मौके पर पहुंची पुलिस

जंगल में दोनों युवकों के शव को देखकर स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वहीं स्थानीय लोग प्रारंभिक तौर पर मामला को संदिग्ध मान रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। घटना को लेकर परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

दोस्त के साथ निकला युवक लापता, अगले दिन जंगल में पेड़ से लटकी मिली दोनों की लाश

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि प्रमोद कंवर बुधवार दोपहर करीब एक बजे अमित के घर पहुंचा था। इसके बाद दोनों घूमने जाने की बात कहकर निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे। अमित के परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन बंद मिला।

पहले उन्हें लगा कि अमित अपने दोस्तों के साथ होगा। काफी समय बीत जाने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और अन्य जगहों पर उनकी खोजबीन की। इस बीच गुरुवार सुबह बेलाकछार के जंगल में एक पेड़ से लटकी दोनों युवकों की लाश मिली। जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की विवेचना कर रही है।

खुदकुशी मानकर जांच

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि बालकोनगर थानांतर्गत बेलाकछार से सटे जंगल में दो युवकों की लाश एक पेड़ से लटकी मिली है। मामला खुदकुशी से जुड़ा प्रतित हो रहा है। फिर भी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

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Published on:

03 Apr 2026 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Suicide Case: जंगल में पेड़ से लटकी मिली दो दोस्तों की लाश, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में फैली सनसनी

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