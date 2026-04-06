DA बढ़ा, सैलरी में सुधार… BSP ठेका श्रमिकों को मिला सीमित लाभ, लेकिन मूल वेतन पर अब भी इंतजार

बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने बताया कि वर्तमान में किया गया यह संशोधन केवल महंगाई भत्ता तक सीमित है व मूल वेतन दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आदेश वेज कोड के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 69(2) व धारा 7(2) के तहत जारी किया गया है। इन प्रावधानों के अनुसार यह संशोधित दरें केवल अस्थायी रूप से लागू रहेंगी और केंद्र सरकार की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी होते ही स्वत: प्रभावहीन हो जाएंगी।