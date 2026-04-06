स्कूल में मेंटेनेंस बना बहाना? 5 लाख खर्च, फिर भी बच्चों को भटकना पड़ा, तीन साल बाद फिर शुरू हुई पढ़ाई

जांच के दौरान पता चला कि स्कूल भवन के मेंटनेंस के नाम पर जून 2023 में 5 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन स्कूल भवन को मरम्मत करने के बाद ताला लगाकर दूसरे स्कूल भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अब स्कूल को वापस अपने मूल भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे स्कूल परिसर में रौनक आ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि फरीद नगर के सेजेस पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मूल भवन में ही