6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

स्कूल में मेंटेनेंस बना बहाना? 5 लाख खर्च, फिर भी बच्चों को भटकना पड़ा, तीन साल बाद फिर शुरू हुई पढ़ाई

CG Government School Closure: भिलाई के फरीद नगर में स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल, सेजस भवन को 3 साल बाद फिर से अपने मूल भवन में शिफ्ट कर दिया गया है।

3 min read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Apr 06, 2026

स्कूल में मेंटेनेंस बना बहाना? 5 लाख खर्च, फिर भी बच्चों को भटकना पड़ा, तीन साल बाद फिर शुरू हुई पढ़ाई(photo-patrika)

स्कूल में मेंटेनेंस बना बहाना? 5 लाख खर्च, फिर भी बच्चों को भटकना पड़ा, तीन साल बाद फिर शुरू हुई पढ़ाई(photo-patrika)

CG Government School Closure: छत्तीसगढ़ के भिलाई के फरीद नगर में स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल, सेजस भवन को 3 साल बाद फिर से अपने मूल भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। बिना किसी आदेश के स्कूल को दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे पालकों को बच्चों को काफी परेशानी होने लगी।

पत्रिका ने इसको प्रमुखता से उठाया। जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के बिना आदेश के स्कूल को 23 जुलाई 2023 से बंद कर दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। इस मामले में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शिक्षा संभाग, दुर्ग को शिकायत की गई, जिसके बाद विभाग में हडक़ंप मच गया।

पत्रिका की खबर का असर!

CG Government School Closure: स्कूल परिसर में लौटी रौनक

जांच के दौरान पता चला कि स्कूल भवन के मेंटनेंस के नाम पर जून 2023 में 5 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन स्कूल भवन को मरम्मत करने के बाद ताला लगाकर दूसरे स्कूल भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अब स्कूल को वापस अपने मूल भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे स्कूल परिसर में रौनक आ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि फरीद नगर के सेजेस पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मूल भवन में ही

विभाग ने जांच की शुरू

स्कूल के जिस भवन को छोड़ दिया गया था, उस भवन के मेंटनेंस के नाम पर जून 2023 में 5 लाख रुपए आया था। स्कूल भवन मरम्मत करने के बाद ताला लगाकर, दूसरे स्कूल भवन में बिना शासन या जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के आदेश के शिफ्ट कर दिया गया। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए भवन में हिंदी माध्यम स्कूल को शिफ्ट करने का फैसला किसने लिया, इसको लेकर विभाग ने जांच शुरू की।

भौतिक सत्यापन कराने की मांग

वीपी शर्मा ने शिकायत में बताया कि स्कूल में पहले जो सामग्री थी, वह भी इधर-उधर हुई है। पहले के स्टाफ और प्रधान पाठक और वर्तमान प्रधान पाठक और स्टाफ की मौजूदगी में सामानों का भौतिक सत्यापन किया जाए। इससे सामानों में क्या गड़बड़ी हुई है, उसका खुलासा हो जाएगा। इससे स्कूल का सामान वापस स्कूल भवन में पहुंच जाएगा। स्कूल के सामान की रिकवरी करने की मांग की गई।

डीईओ ने कहा-जारी नहीं किए आदेश

इस मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, अरविंद मिश्रा से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि पूर्व माध्यमिक स्कूल, फरीदनगर सेजस, स्कूल भवन में ताला लगाकर, दूसरे भवन में शिफ्ट करने को लेकर डीईओ ऑफिस से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस मामले में कलेक्टर, दुर्ग को जनदर्शन में राज्य पेंशनर व कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के कोषाध्यक्ष रूद्रा नारायण ने शिकायत की।

उन्होंने शिकायत में कहा कि भवन में पहले लाखों रुपए खर्च किया गया, इसके बाद फरीद नगर के सेजेस स्कूल को दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया। अब वहां बच्चों को परेशानी हो रही है। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए। जिला शिक्षा अधिकारी ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि फरीद नगर के सेजेस पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मूल भवन में ही लगाया जाए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Apr 2026 11:59 am

Published on:

06 Apr 2026 11:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / स्कूल में मेंटेनेंस बना बहाना? 5 लाख खर्च, फिर भी बच्चों को भटकना पड़ा, तीन साल बाद फिर शुरू हुई पढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DA बढ़ा, सैलरी में सुधार... BSP ठेका श्रमिकों को मिला सीमित लाभ, लेकिन मूल वेतन पर अब भी इंतजार

DA बढ़ा, सैलरी में सुधार... BSP ठेका श्रमिकों को मिला सीमित लाभ, लेकिन मूल वेतन पर अब भी इंतजार(photo-patrika)
भिलाई

अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी… एक ही दिन 11वीं की छात्रा और बीसीए के छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट

Bhilai Suicide news
भिलाई

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट में हादसा, 30 फीट ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट में हादसा, 30 फीट ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत
भिलाई

अब घर लेना हुआ आसान! सिर्फ 10 लाख में सी-3 टाइप आवास

अब घर लेना हुआ आसान! सिर्फ 10 लाख में सी-3 टाइप आवास, जानिए क्यों है BSP अफसरों के लिए नई लाइसेंस योजना खास...(photo-patrika)
भिलाई

चप्पल में मोबाइल छिपाकर JEE परीक्षा देने की कोशिश, नकल करते पकड़ा गया परीक्षार्थी, ऐसे हुआ खुलासा…

चप्पल में मोबाइल छिपाकर JEE परीक्षा देने की कोशिश, नकल करते पकड़ा गया परीक्षार्थी, ऐसे हुआ खुलासा...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.