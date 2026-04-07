BREAKING: भिलाई स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, पांच लोग झुलसे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर

इधर आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर प्लांट के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी लेकर ली। मौके पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कितने का नुकसान हुआ है अभी यह पता नहीं चल पाया है। सूचना के अनुसार केबल जलने की खबर है। वहीं हादसे में 5 कर्मचारी झुलस गए। इनमें दो बीएसपी कर्मचारी और तीन ठेका श्रमिक शामिल हैं। एक बीएसपी कर्मचारी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि बाकी को हल्की चोटें आई हैं।