Jaundice in Bhilai: भिलाई में पीलिया का प्रकोप, 15 नए मरीज मिले, 2 बच्चों की हालत गंभीर

Jaundice in Bhilai: भिलाई के सेक्टर-7 क्षेत्र में पीलिया के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर सड़क 37-38 के आसपास रहने वाले करीब 145 घरों के लोगों में यह संक्रमण फैलता नजर आ रहा है, जहां कई बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। बच्चों के चेहरे और आंखों में पीलापन साफ दिखाई दे रहा है, जिससे इलाके में डर और बेचैनी का माहौल है।