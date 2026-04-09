Bhilai News: ठगी केस में भिलाई पहुंची एमपी पुलिस खाली हाथ लौटी, मंत्रालय में नौकरी दिलाने देकर 11 लाख की धोखाधड़ी

खैरलांजी थाना टीआई दीपक गौतम के मुताबिक, आरोपी ने खुद को छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ लोगों से जुड़ा बताकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बालाघाट निवासी अर्चना जैतवार के माध्यम से उसने पांच बेरोजगारों से संपर्क किया और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर करीब 11 लाख रुपए ठग लिए। मामले में पहले ही अर्चना जैतवार और भिलाई-3 निवासी नौशाद अली को गिरफ्तार किया जा चुका है।