Teachers Promotion: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला! 908 शिक्षकों को मिली एक साथ पदोन्नति

वहीं टी-संवर्ग में 878 शिक्षकों को लाभ मिला, जिसमें 166 नियमित और 712 एलबी श्रेणी के शिक्षक शामिल हैं। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर आगे बढऩे का अवसर मिला है। पदोन्नत शिक्षकों को नई जिम्मेदारियां मिलने से विद्यालयों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में यह कदम अहम साबित हो सकता है।