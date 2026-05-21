Narayanpur News: छत्तीसगढ़ के युवा राइडर ने बाइक से पूरी की लद्दाख की कठिन यात्रा, 19 हजार 24 फीट की ऊंचाई पर लहराया नारायणपुर का नाम

Narayanpur News: अबूझमाड़ नारायणपुर के युवा राइडर राज श्रीवास ने अपने साहस, जुनून और ²ढ़ संकल्प से एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए लद्दाख स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल रास्तों में शामिल उमङ्क्षलग ला पास तक बाइक से सफल यात्रा पूरी की। लगभग 19 हजार 24 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर उन्होंने नारायणपुर और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है। राज श्रीवास इस यात्रा पर केवल रोमांच के उद्देश्य से नहीं निकले थे, बल्कि अपने शहर ‘‘अबूझमाड़ नारायणपुर’’ की पहचान देशभर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी बाइक पर अंकित ‘‘अबूझमाड़ नारायणपुर’’ नाम ने विभिन्न राज्यों और शहरों में लोगों का ध्यान आकर्षित किया।