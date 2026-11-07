Surajpur Loot: शिक्षक के घर लूटकांड का पर्दाफाश, गिरोह में शामिल 2 महिला समेत 6 सदस्य गिरफ्तार, 200 सीसीटीवी खंगाले

भटगांव। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अधिना सलका में एक शिक्षक के घर लूट (Loot in Surajpur) की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 4 लाख 60 हजार रुपए की संपत्ति बरामद की है। पकड़े गए आरोपी बादी गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं।