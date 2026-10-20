घर में अकेली थी महिला, बाद में मिला शव, मनेंद्रगढ़ में संदिग्ध मौत से मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

दुष्कर्म और हत्या की आशंका से मचा हड़कंप (Photo Source- Patrika)
Woman Found Dead: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कठौतिया गांव में महिला का शव उसके घर के अंदर नग्न अवस्था में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इन आशंकाओं की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
जानकारी के अनुसार, घटना मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के कठौतिया गांव की है। महिला अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान घर के अंदर उसका शव मिला। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। घटना को लेकर गांव में दहशत का माहौल है। शव जिस अवस्था में मिला, उसके बाद महिला के साथ किसी गंभीर वारदात की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, घटना से पहले क्या हुआ था और महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही गांव के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, ताकि घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला की मौत कैसे हुई और घटना के पीछे किसी व्यक्ति की भूमिका है या नहीं। घटनास्थल से मिलने वाले साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने के बाद दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, केवल शव की स्थिति के आधार पर इस आशंका को पुष्ट नहीं माना जा सकता। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों तथा संभावित अपराध की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय महिला के घर या आसपास कौन मौजूद था और वारदात से संबंधित कोई सुराग मिलता है या नहीं।
कठौतिया गांव में महिला की संदिग्ध मौत से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी है। फिलहाल मामले में मौत की वजह और किसी संदिग्ध की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही महिला की मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा।
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