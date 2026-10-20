घर में अकेली थी महिला, बाद में मिला शव, मनेंद्रगढ़ में संदिग्ध मौत से मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही गांव के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, ताकि घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला की मौत कैसे हुई और घटना के पीछे किसी व्यक्ति की भूमिका है या नहीं। घटनास्थल से मिलने वाले साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।