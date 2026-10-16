Koria Job Fraud: सरकारी नौकरी लगवा देंगे कहकर ठगे थे 14 लाख, आरक्षक की पत्नी समेत 2 गिरफ्तार, भाजपा मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी आरोपी

बैकुंठपुर। छात्रावास अधीक्षक पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख की धोखाधड़ी (Koria Fraud News) करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरगुजा आईजी ऑफिस में पदस्थ आरक्षक की पत्नी व एक अन्य शामिल हैं। जबकि आरक्षक व भाजपा मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी ठगी के आरोपी हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। चारों ने मिलकर स्कूल के सफाई कर्मी को नौकरी लगवाने का झांसा देकर अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक विभिन्न बैंक खाते में 14 लाख रुपए जमा कराए थे। नौकरी नहीं लगने पर रुपए मांगने लगा तो उसे झूठे मामले में फंसाने और हत्या तक की धमकी दी गई थी। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट कोतवाली बैकुंठपुर में दर्ज कराई थी।