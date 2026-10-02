Koria News: 4.22 करोड़ की लागत से बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल प्रदूषण में आएगी कमी, मंत्री नेताम ने किया भूमिपूजन

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के नगर पालिका शिवपुर चरचा में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम (Chhattisgarh Minister) तथा विधायक भइया लाल राजवाड़े ने गांधी जयंती पर 4 करोड़ 22 लाख की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में छठघाट परिसर में वृक्षारोपण एवं स्वच्छता गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया।