Koria News: 25 हजार की आबादी वाले नगर में लगाए बैनर, लिखा- मैं नगर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करता हूं, पहले सडक़, फिर वोट…

बैकुंठपुर। नगर पालिका शिवपुर चरचा से कटगोड़ी को जोडऩे सडक़ निर्माण (Road Construction) की मांग अब जोर-शोर से उठने लगी है। व्यापारियों ने दिसंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव से पहले सडक़ निर्माण नहीं होने पर मतदान बहिष्कार करने बैनर लगाए हैं। व्यापारियों ने कहा है कि सडक़ की समस्या का समाधान नहीं होने पर नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ हीमांग को पूरा करने के लिए जनता सडक़ पर उतरेगी। चरचा कॉलरी के बाजार की दुकानों में लगाए गए बैनर में लिखा गया है… चरचा-कटगोड़ी सडक़ निर्माण की मांग पूरी नहीं होने की वजह से मैं नगर पालिका शिवपुर-चरचा चुनाव का बहिष्कार करता हूं। साथ ही सडक़ की स्थिति को दर्शाते हुए पहले सडक़, फिर वोट… का संदेश दिया गया है।