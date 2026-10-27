MCB Medical shops: बिना फार्मासिस्ट बेच रहे थे दवाइयां, अधिकारियों ने मारा छापा, 3 मेडिकल दुकानें कराईं बंद

बैकुंठपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम एमसीबी में लगातार शिकायत मिलने के बाद जांच अभियान चलाया। इस दौरान जांच में फार्मासिस्ट के नदारद रहने के कारण 3 मेडिकल स्टोर को तत्काल बंद (Medical shops closed) कराया गया। बता दें कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने केल्हारी एवं मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान केल्हारी क्षेत्र में संचालित 5 मेडिकल स्टोर की जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करनेे अनुशंसा की गई।